Inaugurato un centro di vaccinazioni antiCOVID a Basilea

Alla presenza del consigliere federale Alain Berset, oggi negli spazi di quella che fu la Muba, la fiera di Basilea, è stato inaugurato un centro di vaccinazioni anti-Covid-19. Il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha espresso «cauto ottimismo» sugli sviluppi attuali, ma anche preoccupazione per la variante del coronavirus apparsa in Inghilterra.

Non è ancora possibile affermare in modo definitivo quanto siano state efficaci le misure ordinate dalla Confederazione, ha indicato il consigliere federale responsabile della sanità. È difficile valutare la situazione poco dopo le feste visto il minor numero di test effettuati. Con la dovuta disciplina, l’evoluzione dell’epidemia può essere padroneggiata, ha detto in conferenza stampa dopo aver visitato il nuovo centro renano.

Il responsabile del DFI si è detto preoccupato per la variante del coronavirus rilevata la prima volta oltre Manica. È noto che è notevolmente più contagiosa rispetto alle forme virali finora note. Per il «ministro» socialista, la Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, ha reagito molto rapidamente sospendendo i collegamenti aerei verso e dalle isole britanniche.

Se la diffusione di questo ceppo mutato non potesse essere controllata, bisognerebbe adottare misure più severe, ha proseguito. Berset non ha comunque voluto menzionare possibili nuovi provvedimenti e non ritiene che il Consiglio federale ne adotti prima della fine della settimana - anche se non si può escludere nulla in questi tempi pieni di sorprese.

Interrogato sui numerosi turisti britannici che a Verbier (VS) si sono sottratti alla quarantena, Berset ha detto che «non tutto è andato alla perfezione». Ha tuttavia aggiunto che il governo federale non è responsabile dell’applicazione delle misure.

Dal canto suo, il consigliere di Stato Lukas Engelberger (PPD), responsabile del Dipartimento della sanità di Basilea Città, si è espresso con prudenza sulle recenti decisioni in ordine sparso dei Cantoni della Svizzera nordoccidentale. Non ha nascosto la sua sorpresa per la chiusura dei negozi argoviesi e solettesi che non vendono beni di prima necessità.

Engelberger e Berset hanno descritto l’apertura del centro di vaccinazione come un passo importante verso il superamento della crisi del Covid-19. Tuttavia affinché l’epidemia sia completamente superata occorrerà ancora tempo e ci vorrà pazienza, hanno detto.

Daniel Uebersax, della società Meconex AG di Basilea, che gestisce il centro, ha precisato che in teoria vi si potrebbero effettuare 2000 vaccinazioni al giorno. Il limite è determinato dalla disponibilità delle dosi, che non raggiungono quella quota.

In una prima fase, fino a dopodomani, a Basilea saranno distribuite 1900 dosi di vaccino. Ne beneficeranno persone di 65 anni e più. I termini proposti una settimana fa per il trattamento sono stati prenotati in breve tempo. L’enorme richiesta di appuntamenti per le vaccinazioni è un buon segno, ha detto Berset.

In una seconda fase, dal 4 al 13 gennaio, solo le persone di 75 anni e oltre potranno essere vaccinate, in accordo con le raccomandazioni della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). In questo periodo le dosi disponibili saranno 3000. Anche tutti gli appuntamenti per questa seconda fase sono già prenotati.

La direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Anne Lévy, ha annunciato che il prossimo gennaio sarà disponibile una tessera di vaccinazione elettronica. Vi potranno essere registrate anche altre vaccinazioni.

Oggi è iniziata la campagna di vaccinazione anche a Ginevra, Friburgo e Neuchâtel. Il primo vaccinato dei tre cantoni è stato un ex medico 80enne residente in una struttura per anziani del cantone lemanico.

