(Aggiornato alle 16.55) Una lampada lasciata accesa troppo vicina al letto: è questa, stando ai primi elementi dell’inchiesta, la causa di un incendio avvenuto stamane nel comune di Rapperswil-Jona (SG), in una palazzina situata sulla Grütstrasse. Una coppia di coniugi è stata accompagnata all’ospedale per controlli, ha indicato la polizia cantonale sangallese. A lasciare l’apparecchio acceso e incustodito non sono stati i coniugi, bensì un 20enne - le forze dell’ordine non precisano gli eventuali rapporti di parentela - che durante la notte ha abbandonato la sua camera per spostarsi in soggiorno. Ed è stato proprio il giovane, al mattino alle 07.10, ad accorgersi del fumo e a chiamare i pompieri. Per motivi precauzionali l’intero stabile è stato evacuato. I danni sono valutati a 10’000 franchi.