Un uomo di 50 anni e una donna di 46 anni sono morti in un incendio scoppiato questa mattina presto nella casa unifamiliare a Oberhelfenschwil (SG) dove abitavano. I loro due figli di 12 e 14 anni sono riusciti a uscire in tempo dall’abitazione. Lo ha comunicato oggi la Polizia cantonale sangallese.

Il rogo è scoppiato intorno alle 2:50: i vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a domare le fiamme ma la casa non è più abitabile. Specialisti della polizia sono impegnati a chiarire le cause dell’incendio, i cui danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi, viene precisato.