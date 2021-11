Una cane ha salvato una famiglia di quattro persone ieri sera a Lussy (FR). Il comportamento dell’animale a quattro zampe ha allertato i suoi padroni che non si erano resi conto dell’incendio, divampato nel parcheggio coperto per le auto.

Le fiamme si sono poi propagate rapidamente in tutta la casa che è andata completamente distrutta, ma nessuno è rimasto ferito perché gli occupanti hanno potuto lasciare i locali in tempo. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte del sinistro, indica oggi in una nota la polizia cantonale friburghese.