Una donna 84enne è morta e un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito in un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa bifamiliare a Winterthur (ZH).

L’allarme antincendio è scattato poco dopo le 2.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese. I soccorsi hanno trovato l’uomo che aveva subito ustioni in giardino. Il 61.enne è in condizioni critiche in ospedale.