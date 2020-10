Un incendio scoppiato la notte scorsa in un appartamento a Carouge, nel cantone di Ginevra, ha causato la morte dell’inquilino di 46 anni: l’uomo è stato trovato privo di sensi sul pavimento. Trasportato in ospedale è morto qualche ora dopo.

Un’indagine è stata avviata dal ministero pubblico per determinare le esatte cause del decesso come anche quelle dell’incendio, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Ginevra, precisando che il Servizio incendi e soccorsi (SIS) è stato allertato poco prima delle 2.30.