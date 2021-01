I vigili del fuoco sono intervenuti in forze la scorsa notte a Ginevra, poco prima delle 4 del mattino, per spegnere un incendio scoppiato nel corridoio di un edificio situato nel quartiere dei Pâquis. Lo stabile, che ospitava 46 persone, è stato evacuato.

«Il Servizio Antincendio e Soccorso (SIS) si è immediatamente reso conto della gravità della situazione, mobilitando notevoli risorse», ha spiegato il tenente dei vigili del fuoco Nicolas Millot, facendo notare come di notte la maggior parte delle persone è a casa e rischia di rimanere intrappolata.

In breve tempo il SIS ha inviato 11 veicoli e 34 pompieri professionisti sul posto, coadiuvati da una ventina di vigili del fuoco volontari della città di Ginevra ed è riuscito a controllare l’incendio in circa mezz’ora. Quarantasei persone sono state tratte in salvo, 30 delle quali con scale. Tre erano salite sul tetto dell’edificio.