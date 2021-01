A causa di un incendio scoppiato stamani presto in una casa nel nucleo di Saas, in Prettigovia (GR), quattro persone hanno dovuto essere portate all’ospedale. I pompieri, intervenuti in forze, hanno domato le fiamme in un’ora e impedito che il fuoco si estendesse ad altre abitazioni, indica un comunicato odierno della polizia cantonale dei Grigioni.