Un incendio è scoppiato la scorsa notte in una casa disabitata nel quartiere di Beauregard, a Friburgo. Un edificio nelle vicinanze è stato evacuato, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli edifici vicini.

In totale, undici persone sono state sfollate attorno alle 2.00 del mattino e sono potute rientrare nelle rispettive abitazioni circa due ore dopo, indica in una nota odierna la polizia cantonale friburghese, precisando che l’allarme è stato dato da una persona che ha notato delle fiamme uscire dal tetto del vecchio edificio.

L’ammontare dei danni non è ancora stato determinato, spiega la polizia, aggiungendo che è stata aperta un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio.