Verso il no alla legge CO2: «La popolazione si è lasciata disorientare dagli oppositori»

le reazioni

Il presidente dei Verdi liberali Jürg Grossen si è detto sorpreso per il risultato che si sta delineando – Franziska Meinherz, di Sciopero per il clima: «La popolazione non vuole misure che rendano la vita quotidiana più costosa»