Un centinaio di maiali sono morti in un incendio divampato durante la notte in una stalla a Wolhusen (LU). Settantacinque mucche, nonché vitelli e altri maiali sono stati salvati dall’edificio in fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte, precisa la polizia cantonale lucernese. I vigili del fuoco di Wolhusen e Ruswil sono intervenuti sul posto con circa 130 uomini e sono riusciti a proteggere le case circostanti dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Le cause esatte del rogo non sono ancora note.