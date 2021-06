In un incidente stradale verificatosi ieri sera poco prima delle 23.00 a Bauma (ZH), due uomini di 19 e 18 anni che viaggiavano sulla stessa auto sono rimasti feriti. Il più giovane in modo grave. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese.

Per motivi non ancora chiariti, il 19enne alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo: il veicolo è finito dapprima contro un pendio erboso, poi - dopo aver attraversato la strada - è andato contro un paletto ed è precipitato per alcuni metri lungo una scarpata dove si è fermato su un lato, bloccato da alberi.