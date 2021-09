Quattro motociclisti sono rimasti feriti - due di loro in modo grave - in un incidente della circolazione avvenuto ieri sera a Emmen, nel canton Lucerna. Intorno alle 22 - riferisce la Polizia cantonale in un comunicato odierno - un 18.enne che faceva parte di un gruppo di circa una trentina di centauri è finito sulla corsia di contromano, andando a scontrarsi frontalmente con una 17.enne, a sua volta in sella alla moto. I due hanno riportato lesioni serie. A causa dell’impatto sono caduti altri tre motociclisti: due sono rimasti feriti in modo leggero.