Ci sono novità sull’incidente avvenuto lo scorso 5 gennaio sulla funivia Laax-Crap Sogn Gion (nella Bassa Surselva grigionese). Una cabina che trasportava 35 persone, e con un carico agganciato sotto il pianale, aveva toccato il terreno sottostante – prima alcuni alberi, poi il suolo innevato – provocando l’interruzione della corsa. Il responsabile della manovra aveva fermato immediatamente la funivia, causando la caduta di alcuni passeggeri e il leggero ferimento di una donna a un dito. I passeggeri erano poi stati quindi trasportati a valle. Un’inchiesta interna ha ora permesso di far luce sull’accaduto. L’incidente è stato causato da una serie di errori. Nessuno, in ogni caso, è stato messo in pericolo, secondo le conclusioni a cui è giunta dell’azienda che gestisce gli impianti di risalita.

La cabina non poteva essere utilizzata per trasporti di merce perché il sistema di misurazione del sovraccarico era disattivato. L’azienda non aveva emesso nessuna prescrizione. Secondo il comunicato stampa del Weisse Arena Group, prima dell’incidente erano stati commessi altri due errori: un addetto alla funivia aveva calcolato al ribasso il peso delle pietre da trasportare. Dal canto suo, il conducente della cabina non ha azionato immediatamente la frenata d’emergenza dopo aver sfiorato le cime degli alberi. La società ha precisato che la frenata è avvenuta soltanto quando il carico ha cozzato contro il suolo.