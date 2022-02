Un incidente della circolazione si è verificato ieri, poco dopo le 14.00, nei pressi di Landquart. A riferirlo è la polizia cantonale grigionese. Un automobilista 18.enne ha superato la linea di sicurezza entrando nella corsia opposta. Qui si è scontrato frontalmente con un altro veicolo, circolante in direzione inversa. La donna, 85.enne, alla guida ha riportato delle ferite ed è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale cantonale di Coira. La strada è stata chiusa per quasi due ore.