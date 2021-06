Nonostante i tentativi di rianimazione prodigati dai soccorritori, il passeggero è deceduto sul luogo dell’incidente per le gravi ferite riportate. Si tratta di un bulgaro di 27 anni residente nel canton Turgovia.

Altri soccorritori sono riusciti ad estrarre il conducente dall’auto e a trasportarlo all’ospedale. L’entità delle sue ferite non è nota. Una terza persona, che ha tentato di aprire la portiera sul lato del passeggero ma non vi è riuscita, è poi fuggita in direzione di Oberbühren. A causa delle tracce di sangue trovate sulla strada, la polizia presume che sia anch’essa rimasta ferita.