Un colpo di sonno ha causato un incidente nelle vicinanze di St. Moritz che ha visto coinvolte tre vetture. Il bilancio è di tre feriti, nessuno dei quali in modo grave.

Ieri sera verso le 23.30 un 51.enne italiano in viaggio da Silvaplana in direzione di St. Moritz sulla Engadinerstrasse H27 ha avuto un colpo di sonno, come ammesso dall’uomo. Con la sua vettura, l’italiano ha invaso l’altra corsia, dove ha colpito di striscio un taxi che viaggiava nella direzione opposta. Il contatto ha fatto finire a sua volta il taxi sulla carreggiata sbagliata ed è qui che ha avuto luogo l’impatto più violento, un frontale con un SUV.