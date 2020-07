Incidente mortale ieri sull’autostrada A5 nei pressi della diramazione di Luterbach (SO): un automobilista ha notato troppo tardi i rallentamenti che si stavano formando ed ha centrato il veicolo che aveva davanti. In seguito all’impatto, l’82enne che si trovava al volante dell’automobile tamponata è rimasto gravemente ferito. Malgrado l’intervento dei soccorritori, è deceduto sul posto.

Gravemente ferita, la donna che l’accompagnava, una 87enne, è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Anche il conducente della vettura investitrice è rimasto ferito, seppur in modo lieve. In seguito all’incidente, l’autostrada è stata percorribile su una sola corsia per diverse ore.