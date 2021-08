In un incidente stradale avvenuto ieri sera nel tunnel Allmend, a Thun (BE), un automobilista è morto a causa delle gravi ferite riportare.

Il 38enne circolava, attorno alle 23:15, sulla A6 in direzione di Berna. All’entrata della galleria ha urtato un muro, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. In seguito il veicolo ha sbattuto più volte contro la parete del tunnel, per poi fermarsi solo 150 metri dopo.