Una decina di giorni dopo l’incidente sul fiume Reuss, nel cantone di Argovia è stato recuperato il cadavere della bambina di sette anni data per dispersa. Il gommone, con a bordo i genitori e i tre figli, si era rovesciato domenica pomeriggio 5 settembre.

La piccola è stata recuperata sabato scorso vicino a Windisch (AG), riferisce oggi in un comunicato la polizia cantonale argoviese. Le circostanze esatte dell’accaduto non sono ancora chiarite e le indagini continuano.

L’incidente si era verificato poco prima delle 16.00 in prossimità di Mülligen (AG). Il gommone aveva sbattuto contro un tronco per poi rovesciarsi. I due adulti e due figli di 10 e 12 anni erano stati tratti in salvo, ma la più piccola era sparita nelle acque.