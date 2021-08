Incidente mortale di parapendio ieri pomeriggio nell’Oberland bernese: dopo essere partito dalla zona di decollo di Breitlauenen, sita nel comune di Gsteigwiler, il parapendista, un 76enne domiciliato nel canton Berna, si è diretto verso Interlaken. L’anziano si è poi schiantato a Bönigen bei Interlaken per ragioni non chiare. Il 76enne è stato soccorso da un passante prima di essere trasportato dalla Rega all’ospedale, dove è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta, indica il Ministero pubblico regionale Oberland in una nota.