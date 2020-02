(Aggiornato alle 11:17) - Quattro persone sono rimaste gravemente ferite ieri sera in seguito alla caduta di un seggiolino della seggiovia del Fronalpstock, nella località sciistica di Stoos (SZ). Due di loro, una 33.enne e un 40.enne, sono in pericolo di morte, indica la polizia. Prima di precipitare per una decina di metri, la cabina avrebbe urtato un cavo usato da un gatto delle nevi per evitare di scivolare durante la preparazione delle piste.