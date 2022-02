Un operaio portoghese di 58 anni ha perso la vita ieri in un cantiere edile di Savièse (VS). Il malcapitato è stato colpito da un elemento della cassaforma caduto su di lui mentre effettuava dei lavori assieme a un collega, indica oggi in una nota la polizia cantonale.

Dopo i primi soccorsi prodigatigli sul posto, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sion, dove è morto in serata per le gravi ferite riportate. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente