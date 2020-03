I dettagli del caso sono stati rivelati dal portale Watson. L’incidente è avvenuto il 1° marzo poco dopo l’una del mattino nella stazione di Berna, come ha riferito un portavoce delle FFS su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. Un passeggero voleva salire a bordo dell’Intercity diretto a Interlaken (BE) mentre il treno stava per partire, ha tentato di bloccare la porta con una mano e le dita sono rimaste impigliate. Il convoglio ha iniziato a muoversi e l’uomo ha corso per 45 metri a fianco del vagone prima di riuscire a liberarsi.