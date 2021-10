Pandemia

La misura da lunedì: Berna continuerà ad assumersi i costi dei test ripetitivi per il rilascio del certificato COVID, realizzati ad esempio nelle imprese o nelle università - I tamponi continueranno ad essere gratuiti per gli under 16, così come per tutte le persone che non possono farsi vaccinare per ragioni mediche - Chi ha ricevuto una dose sarà rimborsato fino alla fine di novembre