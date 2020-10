Incidente mortale della circolazione la notte scorsa a Saint-Aubin, nel canton Friburgo: un automobilista che circolava da Delley in direzione di Domdidier, per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire ha perso la padronanza del proprio veicolo, che è uscito di strada ed è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione.

Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale friburghese, precisando che l’identificazione della vittima è ancora in corso. A causa dell’incidente la strada cantonale tra Delley e St-Aubin è rimasta chiusa al traffico per circa sei ore.