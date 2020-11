Nonostante il rapido intervento dei servizi di soccorso e i tentativi di rianimazione, uno dei due uomini a terra, uno svizzero di 60 anni, è morto sul posto. Il secondo è stato trasportato dalla Rega agli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) in condizioni critiche. Il terzo dipendente vi è stato portato in ambulanza. I due dipendenti sopravvissuti sono italiani, rispettivamente di 49 e 52 anni, precisa la polizia, aggiungendo che l’edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza.