La pattuglia acrobatica elvetica, viene ricordato in un comunicato odierno dell’Ufficio dell’uditore in capo, stava partecipando al «Netherland Air Force Open Days 2016», quando il 9 giugno due aerei da combattimento del tipo «Northrop F-5E Tiger II» della Patrouille Suisse si sono scontrati in prossimità della base aerea di Leeuwarden.

L’uditore rimprovera al pilota di aver violato i propri obblighi di diligenza in occasione della manovra di avvicinamento e di aver in tal modo provocato la collisione. Per questo motivo si è reso colpevole di abuso e sperpero di materiali, di perturbamento per negligenza della circolazione pubblica e di ripetuta inosservanza per negligenza di prescrizioni di servizio. Per questo è stata promossa l’accusa dinanzi al Tribunale militare 2.