Un automobilista di 21 è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente su una strada innevata a Muotathal, nel canton Svitto. La sua auto si è ribaltata più volte e si era fermata sul tetto. Secondo quanto ha reso noto la polizia svittese, il veicolo si è fermato dopo essere rotolato per circa 100 metri lungo uno scoscendimento. I pompieri hanno dovuto liberare il 21.enne dall’abitacolo e un elicottero della REGA lo ha trasportato in un ospedale fuori cantone.