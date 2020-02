Un sciatore di 13 anni domiciliato nel canton Friburgo è morto in seguito alle ferite riportate in mattinata urtando un paletto metallico situato al di fuori delle piste marcate nel comprensorio sciistico di Rougemont, nel canton Vaud. Il ragazzo è stato elitrasportato dalla Rega all’Inselpital di Berna, dove è deceduto nel primo pomeriggio. Le cause dell’incidente non sono ancora note, comunica la polizia cantonale precisando che è stata aperta un’inchiesta.