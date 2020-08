In un incidente stradale avvenuto ieri sulla A13, in territorio di Domat/Ems (GR), nove persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Due auto si sono scontrate frontalmente e un terzo veicolo non è riuscito ad evitare la collisione, comunica oggi la polizia.

Poco prima delle otto un 58enne tedesco stava viaggiando da Coira in direzione Thusis, mentre un 25enne svizzero procedeva in senso inverso. Per motivi ancora da chiarire, le due auto si sono scontrate frontalmente, si legge in un comunicato.

Un 83enne tedesco, che procedeva in direzione sud, non è riuscito ad evitare l’impatto. In totale sono rimasti feriti in nove, portati agli ospedali di San Gallo, Coira e Schiers (GR). La strada è rimasta chiusa per circa tre ore e mezza.

