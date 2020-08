Venerdì pomeriggio, sull’autostrada A13, all’altezza di Andeer, si è verificato un violento scontro tra un’autovettura e una roulotte. Tre occupanti dell’auto sono feriti anche se non in maniera grave. Un 43.enne al volante di un’autovettura percorreva il tunnel di Bärenburg proveniente da Sufers in direzione di Andeer. Allo stesso tempo, un gruppo di roulotte provenienti dalla Germania stava andando in direzione opposta. Si è verificata una collisione tra l’auto e una roulotte che si trovava in quel momento al centro della carreggiata. Sia le autovetture che il rimorchio sono stati danneggiati. Anche un veicolo successivo, anch’esso in viaggio verso sud, ha subito danni provocati da detriti volanti. A causa dei lavori di salvataggio, la strada ha dovuto essere chiusa per circa tre ore. Il traffico è stato deviato sulla strada cantonale e ai mezzi pesanti sono state assegnate le aree di attesa disponibili. Sono scese in campo per l’occasione una squadra di ambulanze dell’ospedale di Thusis e il servizio di soccorso stradale dei vigili del fuoco di Thusis.