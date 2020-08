Una 69.enne è invece deceduta questa mattina durante un’escursione nel canton Obvaldo. Per ragioni che un’inchiesta dovrà stabilire, la donna ha perso l’equilibrio su uno sperone roccioso del monte Haupt (2.313 metri), nei pressi di Sachseln, ed è precipitata per circa 350 metri. Al momento dell’incidente la 69.enne era in compagnia di un altro escursionista su un sentiero impegnativo, ha indicato oggi la polizia cantonale obvaldese. Un elicottero ha potuto estrarre il corpo della vittima da un terreno impervio.