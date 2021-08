Incidente mortale ieri verso mezzogiorno sulla strada del passo del Klausen: due moto con targhe sangallesi stavano procedendo una dietro l’altra quando nella zona chiamata «Eistersmatt» i due veicoli si sono toccati. Una motociclista è caduta ed ha presumibilmente urtato una recinzione metallica per poi cadere nella scarpata sottostante per una trentina di metri. La donna, una 48enne, è deceduta sul posto, indica la polizia urana in una nota.