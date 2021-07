(Aggiornato alle 20.47) ll ministro degli esteri Ignazio Cassis e il commissario europeo Johannes Hahn, responsabile per il bilancio, si sono visti oggi a Bruxelles per colloqui informali nel quadro delle relazioni attualmente tese tra la Svizzera e l’UE. Al termine dell’incontro entrambi i ministri hanno definito le discussioni particolarmente cordiali.

Cassis ha anche avuto un incontro informale con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera Josep Borrell. Stando a una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), al centro dei colloqui vi erano soprattutto temi internazionali. In politica estera la Svizzera e l’UE sono partner importanti e condividono valori fondamentali quali la promozione della democrazia e dei diritti umani.

Il consigliere federale ha inoltre visto l’europarlamentare Lukas Mandl che, in qualità di membro della commissione per gli affari esteri, è stato incaricato di redigere un rapporto sulle relazioni Svizzera-UE per il Parlamento europeo.

Le relazioni tra Berna e Bruxelles sono tese da fine maggio, quando il Consiglio federale ha deciso di interrompere i negoziati sull’accordo quadro istituzionale dopo anni di trattative. In seguito la Svizzera ha segnalato che ora vuole entrare in un dialogo politico con l’UE. Dal canto suo la Commissione europea vuole prendersi tempo fino all’autunno per decidere come procedere nelle relazioni con la Confederazione.