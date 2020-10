Da oggi, e con effetto retroattivo al 1. settembre, anche i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR). Lo ha stabilito il Consiglio federale approvando una modifica d’ordinanza che resterà in vigore fino al 30 giugno 2021.

La nuova regolamentazione, adottata dall’esecutivo dopo aver sentito i Cantoni, prevede il diritto all’indennità di lavoro a ridotto per i collaboratori su chiamata vincolati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati da almeno sei mesi. Come detto, la modifica entra retroattivamente in vigore il primo settembre. In questo modo si garantisce a questa categoria di lavoratori un diritto ininterrotto all’ILR da marzo 2020.