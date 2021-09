Nel mese di giugno la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha annunciato che il personale attivo nella lotta contro gli abusi era pienamente operativo. Sulla base delle segnalazioni ricevute, finora sono state disposte oltre 200 ispezioni di aziende che hanno riscosso l’indennità per lavoro ridotto (ILR) durante la pandemia o che la stanno ancora percependo. In questo periodo il personale interno ed esterno della SECO passa in rassegna tra le 40 e le 60 aziende al mese (contro una media di dieci controlli al mese negli anni precedenti la pandemia). A fine agosto 2021 la SECO aveva ricevuto circa 1.000 segnalazioni di abusi e ha finora emesso oltre 200 mandati di verifica in tal senso

A fine agosto la SECO aveva controllato 187 datori di lavoro. In 20 casi (10.7 %) è stato riscontrato un abuso ed è stata sporta denuncia penale. In 130 casi (69.5 %) i datori di lavoro hanno dovuto correggere i conteggi ILR errati. In 37 controlli di datori di lavoro (19.8 %) la SECO ha constatato il corretto svolgimento dei conteggi. In molti casi l’eventuale abuso non è intenzionale. In questo ambito (controllo dei datori di lavoro) la SECO ha finora presentato richieste di rimborso per un importo di circa 17,4 milioni di franchi.