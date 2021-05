(Aggiornato alle 15.28) I quattro ex dirigenti del calcio mondiale, che avrebbero dovuto comparire nella primavera 2020 davanti al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, riceveranno circa 1 milione di franchi di indennizzo. Il processo non aveva potuto aver luogo a causa della pandemia da coronavirus e i fatti sono nel frattempo stati prescritti. In una nota odierna, il TPF precisa che il procedimento avviato nel novembre 2015 dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato ufficialmente archiviato con una sentenza pubblicata ieri. Esso riguardava la vicenda relativa alle presunte malversazioni che hanno circondato l’organizzazione della Coppa del mondo di calcio del 2006 in Germania. In precedenza, confermando un’informazione del «Tages Anzeiger», l’ex segretario generale della FIFA, lo svizzero Urs Linsi, che figurava tra gli accusati, aveva indicato che i costi legati al procedimento sono interamente a carico della Confederazione.

Il processo avrebbe dovuto tenersi nel mese di marzo del 2020. Ma non poté aver luogo a causa dell’assenza dei tre accusati tedeschi, che avevano invocato l’epidemia di Covid-19 per non recarsi a Bellinzona. Alla sbarra, accanto a Linsi, ci sarebbero dovuti essere tre ex dirigenti della Federazione di calcio tedesca (DFB) con vari capi di accusa per un controverso prestito di 6,7 milioni di euro (circa 10 milioni di franchi con il cambio di allora). Horst Rudolf Schmidt, ex segretario generale della DFB, Theo Zwanziger, ex presidente dell’associazione, e Linsi, erano accusati di truffa, mentre Wolfgang Niersbach, ex presidente della DFB, di complicità nella truffa. La prescrizione, per questo genere di reati, è di 15 anni. Nella sua sentenza, la Corte penale del TPF ha stabilito un risarcimento per Schmidt, Niersbach e Linsi di rispettivamente 210’300 franchi, 230’680 franchi e 256’000 franchi per le spese da loro assunte per la difesa. Il quarto imputato, Zwanziger, riceve un indennizzo di 5’452 franchi, mentre il suo avvocato d’ufficio viene risarcito con 207’700 franchi dalla Confederazione.