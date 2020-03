Il mondo scientifico è alla ricerca di farmaci per fermare la diffusione della COVID-19. Un gruppo di ricercatori dell’università di Basilea, tramite screening virtuale, ha analizzato 678 milioni di sostanze, individuando undici possibili composti che potrebbero agire da inibitori delle proteasi principali del coronavirus, ovvero che potrebbero essere in grado di bloccare gli enzimi essenziali del virus e dunque la sua replicazione.

Un vaccino contro il nuovo coronavirus richiederà ancora del tempo e al momento mancano farmaci specifici contro il Sars-CoV-2, ma i medicinali antivirali potrebbero aiutare a prevenire gravi decorsi di infezione. «Per sconfiggere le infezioni virali, l’inibizione delle proteasi essenziali per l’elaborazione proteolitica delle poliproteine virali è una strategia terapeutica convenzionale», indica in una nota odierna l’università di Basilea.

I ricercatori hanno pubblicato un articolo in versione prestampa sul server online ChemRxiv, per mettere i risultati a disposizione di altri ricercatori, che potranno ora utilizzarli per effettuare o completare altre ricerche. Lo studio non è dunque passato attraverso il consueto processo di revisione prima della pubblicazione ufficiale su una rivista scientifica.