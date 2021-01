La chiusura dei negozi e le restrizioni ai viaggi imposte per fronteggiare la pandemia di coronavirus nel 2020 hanno fatto scendere il fatturato annuale di Lindt & Sprüngli. Il produttore elvetico di cioccolata ha però potuto un po’ rialzare la testa sotto Natale e prevede che la crescita tornerà al ritmo precedente la crisi. Lo scorso anno, indica l’azienda zurighese in una nota odierna, il volume d’affari è ammontato a 4,02 miliardi di franchi, ovvero il 10,9% in meno rispetto al 2019. Esclusi gli effetti valutari e di acquisizione, il calo, a livello organico, diventa del 6,1%. Si tratta di cifre peggiori dei pronostici formulati dagli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.