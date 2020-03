Per Paoliello, il contagio del medico cantonale dimostra che tutti sono coinvolti dall’epidemia e, in particolare, il personale curante che si trova al fronte.

Per il portavoce, una parte della popolazione non ha ancora realizzato quanto la situazione sia seria. Martedì sera si potevano ancora osservare capannelli di persone ai bordi del lago e persone che litigavano per i rotoli di carte igienica nei negozi.