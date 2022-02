In un airone cenerino morto nel Parco zoologico di Berna è stato rilevato il virus dell’influenza aviaria. La Confederazione sta analizzando la situazione in vista di eventuali misure contro la diffusione dell’epizoozia.

In caso di sospetto confermato, saranno prese misure per proteggere gli effettivi di pollame domestico, tra cui, ad esempio, l’obbligo di evitare il contatto con uccelli selvatici.

In queste zone, il pollame può uscire all’aperto solo a determinate condizioni. Le oche o i ratiti (gli uccelli che non volano, come gli struzzi) devono essere tenuti separati dai polli e i sintomi sospetti negli animali devono essere notificati immediatamente alle autorità veterinarie cantonali.

Secondo le conoscenze attuali, il virus si trasmette all’essere umano in casi estremamente rari. Le persone che si imbattono in carcasse di uccelli selvatici sono pregate di non toccarle in via precauzionale e di segnalare il ritrovamento agli organi di polizia o al guardiacaccia. Il consumo di carne di pollame e uova non costituisce alcun pericolo, sottolinea l’USAV.