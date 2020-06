Un uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda produttrice di pavimenti a Müstair (GR) ed ha subito un grave infortunio alla mano. Lo riporta la Polizia cantonale grigionese, spiegando che il 31.enne stava lavorando con un macchinario per l’applicazione della colla quando, ieri, poco prima di mezzogiorno, la sua mano destra è rimasta incastrata nei rulli, che gli hanno tagliato il dito anulare. L’uomo è stato portato all’ospedale di Sta. Maria per le prime cure, quindi è stato elitrasportato dalla Rega all’ospedale cantonale di Coira.