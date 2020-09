Iniettò il botox senza licenza, multa di 3 mila franchi

In una recente sentenza che ha confermato pienamente quella del Tribunale distrettuale di Zurigo, l’ungherese, oggi 64.enne, è stato giudicato colpevole di aver violato la legge cantonale sulla sanità. L’iniezione di questi agenti antirughe avviene nel quadro «dell’immissione sul mercato di farmaci e dispositivi medici», e gli specialisti hanno bisogno di un permesso professionale valido per farlo, ricorda la suprema istanza cantonale.

L’uomo, che ha lavorato per una clinica di bellezza svizzera a Zurigo e Berna dal settembre al novembre del 2017, era stato informato per iscritto dalla Dicastero sanitario zurighese nel luglio precedente che aveva bisogno di una licenza per esercitare la medicina. Inoltre, tale permesso era stato richiesto anche nel suo contratto di lavoro. Il medico ungherese, la cui formazione straniera era riconosciuta in Svizzera, doveva quindi aspettarsi di avere bisogno di una apposita licenza professionale.

Nel periodo di attività ha iniettato Botox a una decina di pazienti e a una trentina acido ialuronico (usato sia per le rughe che per dare volume alle labbra).

L’imputato ha affermato di non essere a conoscenza della necessità di una licenza professionale per le iniezioni di bellezza. Inoltre si è difeso sostenendo che l’iniezione di Botox e acido ialuronico non è un’attività di guarigione. Di conseguenza, non deve essere effettuata da un medico e quindi non necessita di un permesso.