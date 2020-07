Tamponi gratuiti e l’inizio delle ferie estive stanno spingendo al limite delle capacità il centro per test di Yverdon-les-Bains (VD), dove l’esame per individuare la COVID-19 si svolge in modalità drive-in e walk-in. La media di analisi quotidiane nelle ultime settimane è arrivata a raddoppiare.

Il centro è invaso da persone che vogliono farsi testare prima di partire in vacanza. «La media di esami al giorno è salita da 80 a 150, con punte oltre i 200. Una volta ne abbiamo effettuati 242 e al massimo possiamo svolgerne 250», dichiara a Keystone-ATS il direttore sanitario dell’ospedale di Yverdon Julien Ombelli.

La struttura inizialmente – era la fine di aprile – è stata allestita per gli automobilisti, una prima in Romandia. Un mese dopo, il centro è stato ampliato per ricevere anche chi vi si reca a piedi. Fra le due e le cinque persone risultano positive ogni giorno.

Il boom di tamponi nell’ultimo periodo si spiega in parte con la decisione del governo federale, presa a fine giugno, di assumersi i costi. Inoltre, in molti si sottopongono al test in vista di futuri viaggi. A seconda della destinazione, può infatti essere necessario un certificato in grado di attestare che non si è contagiati dal coronavirus. Queste persone devono però saldare il conto di tasca propria, versando 190 franchi.

Con i rientri dalle vacanze, Ombelli si aspetta un afflusso ancor più intenso. Secondo il responsabile, con il ritorno dei turisti vi è da mettere in conto un aumento dei test e delle positività. Il centro dovrebbe rimanere in funzione per un periodo di tempo piuttosto prolungato, anche perché in inverno la situazione potrebbe complicarsi con l’apparire dell’influenza stagionale, che ha sintomi quasi identici a quelli del coronavirus.

Il vantaggio di strutture di questo genere è rappresentato dai tempi ridotti all’osso. Gli interessati possono annunciarsi sul sito web in cinque minuti scarsi. L’esame viene poi eseguito sul posto, dietro l’ospedale, in soli tre minuti. Se la giornata è tranquilla, può venire svolto entro un’ora dalla registrazione. Tuttavia, ma è una rarità, possono trascorrere anche due o tre giorni prima che un appuntamento sia disponibile.

Anche l’elaborazione del test è rapida, con il laboratorio che se ne occupa situato direttamente di fronte al drive-in. Di solito ci vogliono massimo tre ore lavorative per avere l’esito. In totale, dalla sua apertura, il centro di Yverdon ha accolto oltre 4.000 persone.

