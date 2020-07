Sono stati soprattutto i giovani adulti e le donne ad appoggiare l’iniziativa popolare per «Più abitazioni a prezzi accessibili», bocciata lo scorso 9 febbraio dal 57,1% dei votanti.

Da un’analisi del voto è peraltro emerso un ampio consenso sul fatto che gli affitti e i prezzi degli immobili in Svizzera siano in parte troppo elevati: un punto di vista condiviso da nove persone su dieci intervistate nell’ambito di un sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Sotomo, per conto dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).