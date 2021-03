(In aggiornamento)

Mancano solo Vaud e Zurigo

Mancano ancora Vaud e Zurigo per delineare il quadro definitivo dell’esito dell’iniziativa sulla dissimulazione del volto. Stando ai politologi i giochi sono però ormai già fatti.

In base alle schede scrutinate in 24 cantoni il sì alla proibizione di burqa e niqab è al 51,3%, con 19 cantoni a favore (fra cui il Ticino, sì al 60,5%) e 5 contrari (tra questi i Grigioni, dove il sì si è fermato al 49,6%).

Giungono intanto le prime reazioni al risultato.

Il Ticino dice ancora sì

Nel canton Ticino ci sono segni di un sì al divieto del burqa. Scrutinati i risultati dei 111 Comuni, il «sì» vince con il 60,5%, contro il 39,5% di no. La partecipazione al voto è del 45,39%. Complessivamente i sì sono 60’352, i no sono 39’425.

Il Ticino conferma quindi l’orientamento già espresso a livello cantonale nel 2013 e lo fa in modo ancora più deciso: il sì ha raccolto il 60,5%; otto anni fa l’analogo divieto cantonale era stato accolto con il 54,4%.

Accordo con l’Indonesia verso il sì

Secondo i dati di gfs.bern forniti alle 14:00 dalla SSR, si conferma un’approvazione alle urne per l’Accordo di partenariato economico con l’Indonesia. Con i risultati ufficiali pervenuti in 19 cantoni, l’approvazione per il testo si attesta al 53,46% dei votanti, con una partecipazione 49,81%. L’intesa è stata accolta bene soprattutto nella Svizzera centrale, con Nidvaldo che fa registrare il 62,67% di «sì», Zugo il 61,85% e Obvaldo il 59,12%. In Ticino l’accordo è stato accettato di misura con il 50,81, mentre nei Grigioni i favorevoli hanno raggiunto il 53,81%. A creare invece il più classico dei Röstigraben ci pensa la forte opposizione romanda, con il 64,71% «no» nel Giura, il 60,48% e Neuchâtel e il 53,72% a Friburgo. A dirsi contrario c’è però anche Basilea Città, dove il testo è stato respinto dal 51,19% dei cittadini. Questi sono però al momento anche gli unici quattro cantoni contrari. A Ginevra l’accordo con l’Indonesia si è visto opporre il 59,49% di «no». I cittadini di Vaud si sono dal canto loro espressi contro con oltre il 65% dei voti. Vittoria definitiva anche ad Argovia, con il 56,52% I «sì» dovrebbero prevalere anche a Lucerna e Zurigo.

Difeso dal Consiglio federale, l’accordo era sostenuto da una larga coalizione di partiti dalla destra fino al centro, così come dagli ambiti economici. I Verdi e i socialisti invece si opponevano.

Con 271 milioni di abitanti, l’Indonesia conosce una folgorante crescita e dovrebbe figurare fra le prime quattro economie mondiali nel 2050. L’accordo permette alle imprese svizzere di accedere senza ostacoli a un mercato in piena crescita.

Al contrario, le imprese indonesiane potranno esportare i prodotti industriali verso la Svizzera. L’accordo non comprende però i prodotti agricoli, che avranno solo uno sconto parziale sulle spese doganali.

Vista la reticenza di rami ambientalisti e agricoli, il Consiglio federale ha fatto delle concessioni, prevedendo contingenti per l’importazione facilitata di olio di palma. Inoltre, solo l’olio sostenibile potrà approfittare dell’accordo.

Il referendum era stato lanciato dal viticoltore biologico Willy Cretegny, assieme al sindacato Uniterre, ai Giovani socialisti e a Sciopero per il clima, con diverse altre associazioni. Ecco le reazioni sull’esito.

In Ticino prevale il sì

Nel caso dell’accordo di partenariato economico con l’Indonesia, il sì si afferma con il 50,8% di voti e il 49,2% di no. La partecipazione al voto è stata del 45,35%. I conteggi confermano 49’667 schede per il sì e 48’082 per il no.

Si profila un chiaro no all'identità elettronica

Gli svizzeri non vogliono che siano imprese private a fornire l’identità elettronica. Stando alle tendenze elaborate dell’istituto gfs.bern per conto della SSR, la legge verrebbe chiaramente bocciata dal 65% dei votanti.

Dopo lo spoglio del 95% delle schede, il 69% dei ginevrini si è opposto alla proposta come pure il 65% dei vodesi e il 63% degli zurighesi. Anche a Basilea Città il 70% dei votanti ha detto no. A Sciaffusa, dove i risultati sono definitivi, il testo è stato bocciato dal 68%.

Ora la Confederazione dovrà rielaborare il progetto, approvato a larga maggioranza dal precedente parlamento nel settembre 2019. La legge era destinata a semplificare la vita dei cittadini. Prevedeva l’introduzione di un identificatore unico, certificato dallo Stato, in sostituzione nei numerosi nomi di utenti e parole chiave che vengono utilizzati in rete.

L’utilità di una e-ID non è contestata, è la gestione da parte di aziende private che ha suscitato aspre critiche. Il referendum è stato lanciato da Società Digitale, dall’organizzazione svizzera Campax, dalla piattaforma We collect e dall’associazione Public Beta e sostenuto da Ps, Verdi liberali, Verdi, Unione sindacale svizzera (Uss), Travail.Suisse e diverse organizzazioni degli anziani.

A loro avviso la gestione privata è ancor più problematica perché in futuro l’e-ID potrebbe servire come base per la creazione di un passaporto digitale a tutti gli effetti. I contrari hanno inoltre espresso timori sull’utilizzo dei dati da parte dei privati.

A livello elvetico si moltiplicano le reazioni al no odierno.

Anche in Ticino vince il no

In Ticino la legge sull’identità elettronica è stata bocciata dal 55,8% dei votanti, contro 44,2% di favorevoli. La partecipazione si fissa al 45,38%. Le schede a favore sono state 43’539, quelle contrario 54’978.

