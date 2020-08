Iniziativa per la limitazione, «con un sì a rischio ricerca e innovazione»

Le università e gli istituti di ricerca sono contrari all’iniziativa popolare dell’UDC «per la limitazione», in votazione il prossimo 27 settembre. A loro avviso una sua approvazione metterebbe in pericolo le condizioni quadro fondamentali che rendono la Svizzera un centro di pensiero e lavoro.

La fine della libera circolazione delle persone e degli accordi bilaterali con l’UE ad essa legati, avrebbero un grosso impatto sull’istruzione, la ricerca e l’innovazione in Svizzera, hanno ammonito oggi in conferenza stampa a Berna rappresentanti del Consiglio dei Politecnici federali, del Fondo nazionale svizzero, delle università, di Innosuisse e dell’Accademia svizzera di scienze naturali.

Se l’iniziativa sarà accettata, decadrà anche l’accordo di ricerca con l’UE. Le conseguenze per la Svizzera come sede di istituti di punta in questo ambito e in quello dell’innovazione, e quindi anche per i posti di lavoro, sarebbero devastanti, hanno aggiunto. Molte conoscenze, una rete internazionale insostituibile e la concorrenza con i migliori centri del mondo andrebbero persi.