Non succede tutti i giorni, ma negli ultimi due anni è accaduto più spesso: oggi è stata accolta un’iniziativa popolare (quella contro la pubblicità del tabacco nei confronti dei giovani), ed è un evento da sottolineare, perché è solo la venticinquesima volta che ciò succede negli oltre 130 anni di esistenza di questo strumento di democrazia diretta.

Stando ai dati disponibili sul sito della Confederazione dal 1891 sono state lanciate 492 proposte di modifica costituzionale, di cui 348 riuscite. Su 225 di esse si è andato a votare: 200 testi (l’89%) non hanno ottenuto l’avallo di popolo e cantoni.

Delle 25 iniziative accolte, 13 sono state approvate nel nuovo millennio: le ultime due (cure infermieristiche forti e divieto di dissimulazione del viso, meglio conosciuta come anti-burqa) nel 2021. Per risalire alla terzultima («affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli») bisogna invece tornare al 2014.