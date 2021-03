Le due iniziative antipesticidi sottoposte al voto il prossimo 13 giugno sono la leva che permetterà un riorientamento dell’agricoltura, su cui Consiglio federale e Parlamento non entrano in materia. Per questo una coalizione di organizzazioni di protezione dell’ambiente invita ad accogliere le due proposte di modifica costituzionale.

Le pratiche agricole attuali sono in ampia misura responsabili della scomparsa degli insetti e della crisi della biodiversità, dell’inquinamento dell’acqua, anche quella potabile, della riduzione della fertilità dei suoli e, non da ultimo, compromettono la salute dell’uomo, hanno affermato in una conferenza stampa in linea rappresentanti di Medici per l’ambiente (MpA), dell’organizzazione per la protezione delle acque Aqua Viva, di Pro Natura, dell’associazione di protezione della natura e degli uccelli BirdLife Svizzera, di Landwirtschaft mit Zukunft (agricoltura con futuro), che si batte per un settore primario sostenibile, di Greenpeace e della Federazione svizzera di pesca. Nel comitato è rappresentato anche il WWF Svizzera.

Le Camere federali non hanno assunto le loro responsabilità nell’ultima sessione sospendendo la Politica agricola 2022+ (PA22+), in cui si delineavano orientamenti verso un settore primario più ecologico, ha ad esempio rilevato Ursula Schneider Schüttel, presidente dell’organizzazione per la salvaguardia dell’ambiente Pro Natura e consigliera nazionale (PS/FR).

Ieri nella conferenza stampa contro le due iniziative, il consigliere federale responsabile dell’agricoltura Guy «Parmelin ha negato le informazioni pubblicate (sui pesticidi) dai suoi stessi servizi», ha deplorato François Turrian, vicedirettore di BirdLife Svizzera.

Votare due volte sì - alle iniziative «Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» - è lo «strumento per dare un impulso» verso una nuova politica nel settore primario, ha aggiunto l’ingegnere agronomo Eric Meili, dell’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica FiBL.

Non solo agricoltura

I periodi di transizione sono abbastanza lunghi (da otto a dieci anni) da permettere ai contadini e alla scienza di adattarsi, hanno sostenuto sia Meili che la consigliera agli Stati Adèle Thorens (Verdi/VD). Quest’ultima ha anche insistito sulla complementarità dei due testi. Se quello sull’acqua potabile concerne l’agricoltura, il secondo tocca tutti gli ambiti di utilizzo dei pesticidi: «Rinunciarvi nei giardini pubblici è più facile», ha fatto notare. A suo avviso, molti contadini sono pronti a cambiare rotta, si tratta di accompagnali nella trasformazione.

Danni alla salute dell’uomo...

Vari oratori hanno sottolineato l’insostenibilità a lungo termine delle pratiche attuali. Il dottore Bernhard Aufdereggen, presidente di Medici per l’ambiente, ha ad esempio insistito sull’inefficacia del sistema di omologazione dei pesticidi che, a suo dire, vengono sistematicamente ritirati a posteriori, dopo la scoperta di effetti sulla salute dell’uomo.

Queste sostanze hanno diverse caratteristiche nocive: quella di diffondersi nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, di permanervi a lungo e di concentrarsi negli organismi viventi, uomo compreso (dove vengono rilevate nell’urina, nel sangue e nel latte materno). Con effetti deleteri come tumori, squilibri ormonali, obesità o ancora diabete. «Quando si rivelano cancerogene vengono vietate, ma permangono nell’ambiente ancora per decenni», ha affermato.

... e all’ambiente

Secondo Martina Munz, vicepresidente di Aqua Viva e consigliera nazionale (PS/SH) un milione di persone in Svizzera beve acqua con tenori di sostanze tossiche superiori alle soglie legali, che non fanno male solo all’uomo. «Cosa facciamo per lottare contro gli eccessi di fertilizzanti come i nitrati? Invece di attaccare il problema alla radice, ossigeniamo artificialmente laghi» dell’Altipiano. «In una generazione, i due terzi della biomassa degli insetti è andata persa», ha anche ricordato.

Le iniziative

L’iniziativa «Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» chiede che i pagamenti diretti siano erogati soltanto alle aziende agricole che non impiegano pesticidi, non fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali e possono nutrire le loro bestie con il foraggio prodotto nell’azienda.

Quella «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» domanda di vietare l’uso di queste sostanze nella produzione agricola, nella cura del suolo e del paesaggio. Propone inoltre di proibire l’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali sostanze.

